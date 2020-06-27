“Было очень бурное обсуждение во внутрипартийном чате”. В “Слуге народа” отреагировали на заявление нардепа Третьяковой о “детях низкого качества”

27.06.2020, 4:11, Новости дня

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в эфире телеканала “Наш” 25 июня заявила, что фракция решила поддерживать народного депутата, председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову.

Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются “дети очень низкого качества”. Хотя заявление нардеп от “Слуги народа” сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария

“У нас сегодня было очень бурное обсуждение этих слов во внутрипартийном чате. Мы как специалиста ее очень поддерживаем. Мы высказали недовольство формой, которую выбрала Третьякова, но как специалиста фракция будет ее поддерживать. Если необходимо, мы дополнительно и на заседании фракции это сможем рассмотреть”, – сказала Кравчук.

Она отметила, что заявление Третьяковой не было политическим.

“Это была лекция, разговор со студентами. Конечно, это высказывание было некорректным, абсолютно некорректным – мы во фракции соглашаемся [с претензиями]. Но проблема существует. И [остается] вопрос, как вырвать этих детей [родители которых рожают ради социальной помощи] с поля бедности”, – сказала депутат.

В эфире “112 Украина” Кравчук добавила, что оснований лишать Третьякову депутатского мандата или отзывать с должности главы комитета в “Слуге народа” не видят.

“Нет [не собираемся]. Вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место”, – цитирует нардепа “Укринформ” (эфир на YouTube-канале “112 Украина” не сохранился).

После заявлений Третьяковой Федерация профсоюзов Украины призвала руководство Верховной Рады отозвать ее с должности главы комитета, а омбудсмен Людмила Денисова назвала заявления депутата дискриминационными и недопустимыми в демократическом обществе.

Сама парламентарий признала, что высказалась неудачно, но отметила, что оппоненты организовали против нее буллинг. По словам Третьяковой, она не собирается покидать должность главы комитета “под давлением извне”.

До избрания в Раду Третьякова возглавляла общественную организацию “Институт гражданских свобод”, была экспертом в “Реанимационном пакете реформ”.