В Нацкомиссии по энергетике планируют повысить тарифы на передачу электроэнергии, Минэнерго и промышленники протестуют – СМИ

27.06.2020, 4:11, Новости дня

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собирается инициировать повышение в два раза тарифа госкомпании “Укрэнерго” на передачу электроэнергии, такой проект постановления НКРЭКУ согласовала на заседании 26 июня. Трансляцию ведомство вело на своем канале в YouTube.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что регулятор намерен принять решение 11 июля, до этой даты участники рынка и нардепы могут передавать свои предложения к проекту постановления.

“Мы открыты, слушаем, и если увидим источники для улучшения тарифной ситуации, мы будем только за”, – сказал он.

“РБК-Украина” напоминает, что комиссия планировала рассмотреть вопрос о повышении в четыре раза тарифа на передачу электроэнергии “Укрэнерго” с августа этого года.

“Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в “зеленую” энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности. На данную инициативу резко негативно отреагировало Министерство энергетики, все ключевые потребители электроэнергии – предприятия, металлургические заводы, а также энергетические компании. После этого НКРЭКУ перенесла заседание на 26 июня и все равно предложила повысить тариф “Укрэнерго”, но уже в два раза”, – отмечает агентство.

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец отметила, что НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК “Укрэнерго” в несколько раз, что является неэффективным решением, тогда как для преодоления кризиса в энергетике необходим ряд системных и эффективных мер, а пересматривать тариф имеет смысл в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все другие возможности.

Буславец добавила, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения, пишет “РБК-Украина”.

В компании ДТЭК выступили против такого повышения и назвали действия НКРЭКУ провокацией с целью создания конфликта промышленности с энергетическими предприятиями.

“По словам генерального директора компании “Д.Трейдинг” (входит в ДТЭК) Виталия Бутенко, попытка повысить тариф “Укрэнерго” инициируется для того, чтобы навредить меморандуму между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в “зеленую” энергетику, ставшему основой для законопроекта №3658, который снижает “зеленые” тарифы и решает проблему споров государства с иностранными инвесторами”, – отмечает агентство.