Илон Маск обозвал главу Amazon подражателем
27.06.2020, 3:48, Новости дня
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем.
«Джефф Безос – подражатель. Ха-ха», – сообщил Маск в Twitter.
Так он прокомментировал новость, опубликованную Financial Times, о том, что Amazon приобрела стартап Zoox. Сумма сделки – 1,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Zoox занимается разработкой беспилотных автомобилей, передает «Интерфакс».
Источники сообщают, что Amazon хочет создать парк беспилотных автомобилей.
Маск уже называл Безоса подражателем в связи с деятельностью аэрокосмической компании Безоса Blue Origin.
В июне Маск предложил разделить компанию Amazon, так как «монополии – это неправильно».
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