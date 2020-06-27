 

Илон Маск обозвал главу Amazon подражателем

27.06.2020, 3:48, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем.

«Джефф Безос – подражатель. Ха-ха», – сообщил Маск в Twitter.

Так он прокомментировал новость, опубликованную Financial Times, о том, что  Amazon приобрела стартап Zoox. Сумма сделки – 1,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Zoox занимается разработкой беспилотных автомобилей, передает «Интерфакс».

Источники сообщают, что Amazon хочет создать парк беспилотных автомобилей.

Маск уже называл Безоса подражателем в связи с деятельностью аэрокосмической компании Безоса Blue Origin.

В июне Маск предложил разделить компанию Amazon, так как «монополии – это неправильно».



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