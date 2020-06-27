 

Мнение: Неправильные победители

27.06.2020, 3:35, Разное

В комментах про чтение Петровым стихов Гудзенко (предыдущий пост) – просто хор беснования от уязвленных простаков. “У него – истерика!” “Он пьян!” Он наркоман!” “Он слабый, он – не победитель!” Главное ведь – всё правильно чувствуют, подлецы. Горжусь своими читателями. С умом там традиционно безнадежно, но чутьё звериное есть. Правду чуют. Именно – слабый, и именно – истерика. Стихи-то – отчаяния. Сломанного человека. Который НАДОРВАЛСЯ.
Пришел с войны, написал стихи – и вскоре умер. В 30 лет.

Послушал по контрасту с Петровым, как читает те же стихи Высоцкий (вроде бы – эталон!). Черт, ну НЕ ТО! Высоцкий – мужик, он и читает как мужик, чеканит фразы. А ведь в стихах – полная растерянность. Автор – подросток, которого слишком рано отправили убивать, а повзрослеть так и не дали. “И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую”. Как с таким жить?

Вы-то что думали: что Победители в ВОВ – это “чудо-богатыри”? Все красавцы на подбор, с ними – дядька-черномор? А про них потом еще Бродский написал: “Смело входили в чужие столицы – и возвращались в страхе в свою”. Поэты такие дела чувствуют, у них – перекличка. “И работу найдем по себе” – Высоцкий эти финальные строки Гудзенко даже проговаривает скороговоркой – настолько безнадежно в контексте всего стихотворения они звучат (и настолько этим противоречат его в целом бравурному исполнению). Гудзенко-то знает – никакой работы “по себе” он не найдет в совсем уж сюрреалистическом послевоенном СССР – государстве поистине ЧУДОВИЩНОМ (в котором, кстати, был поставлен рекорд всех времен по числу заключенных на 100 тыс. населения).

Такие победители. Которые победили страшного врага, пришли с войны – а их тут же стали самые ничтожные мерзавцы иметь всеми способами в три раза круче, чем ДО войны. Непривычны такие победители? Истеричные какие-то, пьяные, “не мужики”?
Глубоко Петров копнул. До самого нутра. Стыдно совкам видеть НАСТОЯЩИХ героев.

Петров так не нарочно, не обижайтесь на него. Он ведь тоже не от ума. Что почувствовал – то и исполнил.

Источник: Размышления вольного социолога



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