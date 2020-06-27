Мнение: День сурка на Донбассе

27.06.2020, 3:18, Разное

На тему очередных обострений на Донбассе, минских форматов, нормандских форматов и прочего…

«Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я, бум, убил его. Смысл в том, окей, что он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь — эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же, снова и снова и снова, и снова и снова. И думают: «Сейчас все изменится. Не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе». Прости. Мне не нравится как…» Ваас Монтенегро.

На свежие заявления о том, что администрация Зеленского «делает все возможное для проведения саммита в Нормандском формате», МИД РФ в очередной раз указал, что по сути нет особого смысла проводить такую встречу, так как там по факту нечего обсуждать. Позиции сторон остаются неизменными, но поскольку Киев отказывается вести переговоры с ДНР и ЛНР, то и с пресловутыми Минскими соглашениями никаких подвижек не предвидится.

«Позиция России относительно перспектив проведения очередной встречи лидеров нормандского формата неизменна. Внутриукраинский конфликт в Донбассе поможет разрешить полная имплементация минских договоренностей, а не количество проведенных мероприятий.

Отсутствие реального продвижения кроется в упорном нежелании Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, что отдаляет перспективы проведения следующего нормандского саммита», – заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Очевидно, что заявления из окружения Зеленского относительно перспектив переговоров адресованы внутренней аудитории, которая все чаще задается вопросом, а где тот самый «мир на Донбассе», который обещал Зеленский идя на выборы. Мира на Донбассе нет и близко, наоборот, полное повторение пройденного при Порошенко. Разумеется, можно долго рассуждать о том, что украинского избирателя в очередной раз обманули, но этот случай из цикла «Меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад».

На фронте мы видим не «мир» или даже одно из многочисленных, но столь же бесполезных «перемирий», а все ту же позиционную войну с жертвами и разрушениями, с искусственными попытками делать вид, что если не отвечать на огонь противника, то он сам возьмет и прекратит.

Данное толстовство оплачивается кровью, но не приводит к сколь-нибудь значимым результатам. Периодические ответки, когда отмашка поступает, также принципиально ничего не меняют, так как уровень потерь сторон в соотношении с наличными силами и средствами позволяет действовать в таком режиме годами. Недавно вот опять пошли жалобы на то, что ограничивают ответки, после серии угроз и ответок весной.

«Поговорил с луганскими военными, настроения депрессивные. Ситуация хуже, чем я думал. Снова большие потери. Украинцы атакуют от безнаказанности. Потому что в войсках ЛНР — постоянный запрет на открытие огня, и за неисполнение военным угрожают увольнениями и уголовными делами. Такое было и раньше, но всё же на некоторых участках сохранялась определённая свобода действий и негласное право на нарушение Минских соглашений (сами БД не инициировали, но на обстрелы всё же отвечали). Сейчас нет даже этого. Блядство. Бесконечное блядство», – пишет в сети известный ополченец и публицист Александр Жучковский.

* * *

«Саш, поговорил с донецкими военными — ситуация не лучше. «Укропы уже совсем не стесняются разбирать наши позиции с помощью всего что только у них есть. С нашей стороны ещё есть несколько подразделений на фронте, которые «под черными флагами» позволяют себе огрызаться. Но это капля в море». Прямая речь», – отвечают Жуковскому в Телеграмм-канале «Ратник 2-го разряда», приводя цитату анонимного военного из Донецка.

В результате получается своеобразный день сурка в течение 5 лет.

Стали ли Минские соглашение тем решением, которое остановило войну? Очевидно нет. Наоборот, они ее институциализировали.

Прекратил ли войну Нормандский формат? Нет, он фактически ни на что не повлиял.

Причины этого очевидны. Хозяева киевского режима, которые находятся отнюдь не на Украине, совсем не заинтересованы в мире, а наоборот, в поддержании горячего управляемого конфликта, что они и делают с системным постоянством.

Но вот идет уже 6-й год войны, а мы слышим все тоже про заседания подгрупп в Минске, сложности с организацией переговоров в Нормандском формате, очередные бесконечные сводки о нарушениях тех или иных пунктов Минских соглашений, о их невыполнении, об очередных провокациях и угрозах решительно ответить на эти провокации, о запретах на открытие огня и приказах «отвечать решительно и жестко». В какой-то момент все это начинает повторяться по кругу как заезженная пластинка, где смерть и разрушения являются ее основным питательным механизмом.

С мой точки зрения, которая не меняется с 2014 года, ни Минский формат, ни Нормандский формат, не завершат войну на Донбассе. Сколько они будут действовать, столько и будет продолжаться война на Донбассе. Поэтому судьба Донбасса требует совсем иных решений, далеких от заседаний контактных групп и запретов на ответные действия. Каких действий? Это тема отдельного разговора. Мы вернемся к ней в ближайшее время.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/voyna/den-krovavogo-surka/ – цинк