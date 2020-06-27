Мнение: Крым и коммунизм

27.06.2020, 3:08, Разное

Сегодня крымские татары отметили день национального флага.

И в России отметили, в Крыму, и на Украине, где с крымско-татарскими активистами встретился президент Украины Владимир Зеленский и пообещал: «Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем». И добавил Зеленский, что «верит в это безумно».

Верить «безумно» – это что-то типа верить, не включая мозги? Как когда-то в СССР верили в коммунизм?

Мол, скоро-скоро заживем так: «от каждого по возможности – каждому по потребности», потому что коммунизм – это «все для человека, все во имя человека»?

«Вернем Крым», похоже, превратилось для украинских политиков в навязчивую идею, очень похожую на советский лозунг «Построим коммунизм». В СССР уже давно все понимали, что коммунизм – это утопия, но от красивой идеи не отказывались.

Потому что, когда не получается здесь и сейчас обеспечивать людям достойную жизнь, проще кормить обещаниями о светлом будущем.

Так или не так?

Фотография отсюда, плакаты отсюда