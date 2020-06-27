 

Ущерб от наводнения в Черновицкой области оценили в 1 млрд грн

27.06.2020, 3:05, Новости дня

В Черновицкой области предварительно оценили ущерб, нанесенный региону наводнением. Он составил 1 млрд 50 млн грн, об этом “Укринформу” 26 июня рассказал заместитель председателя Черновицкой областной госадминистрации Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий непогоды.

“Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению”, – отметил Бойко.

Чиновники оценили поврежденные объекты инфраструктуры – мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков местных жителей.

Больше всего пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

В результате наводнения в западных областях Украины был подтоплен 14 471 дом, сообщил утром 26 июня пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где, по данным ГСЧС, погибло три человека (в то же время в Кабмине заявляли, что официально погибших двое, один человек считается пропавшим без вести).

Утром 26 июня управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщило, что поиски пропавшего без вести продолжаются пятые сутки. Спасатели в ночь на 22 июня получили информацию, что посреди реки Белый Черемош в селе Яблоница Верховинского района находится легковой автомобиль и, по словам местных жителей, из него просят о помощи. Прибыв на вызов, спасатели не обнаружили людей в машине, но спустя некоторые время нашли тело погибшей женщины в 4 км от места происшествия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. 

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим.

“Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий паводка может понадобиться не 1 млрд грн”, – сказал Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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