 

Шмыгаль не исключил, что в некоторых регионах Украины могут остановить общественный транспорт

27.06.2020, 3:05, Новости дня

Кабинет Министров Украины перешел к адаптивному карантину и жесткие ограничения использует локально, однако это не означает, что в отдельных регионах страны не придется вернуться к серьезным ограничениям из-за роста числа инфицированных коронавирусом, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал BBC News 26 июня.

Он не исключает, что ограничения коснутся работы общественного транспорта. В некоторых областях движение транспорта может быть остановлено по решению местных комиссий, подчеркнул Шмыгаль.

Такое решение будет приниматься в зависимости от загруженности больниц, темпов роста заболеваемости и других показателей.

Если местные власти не будут принимать необходимые решения, правительство выдаст им рекомендации или введет ограничения на государственном уровне, отметил премьер-министр.

В Украине за сутки было выявлено рекордное количество заражений – 1109. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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