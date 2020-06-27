В онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию проголосовали две трети участников

27.06.2020, 2:59, Разное

На второй день после запуска электронного голосования по поправкам в Конституцию явка составила 66%. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что по состоянию на 19:30, в Москве и Нижнем Новгороде суммарно проголосовали 66% от всех зарегистрировавшихся. «В Москве 66,7%», — уточнил он.

В первый день голосования онлайн проголосовало 49,51% (почти 554 тысячи человек).

Дистанционное голосование, в котором могут принять участие жители Москвы и Нижегородской области, началось накануне в 10:00 и закончится вечером 30 июня. В остальных российских регионах жителям страны предложили проголосовать очно: прийти на участок можно с 25 июня до 1 июля. В некоторых населенных пунктах голосование проходит в необычных условиях: так, жителям села Комаровка Ульяновской области предлагают отдать свой голос за или против изменения Конституции, которое, в том числе, предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина, на большом пне, а во Владивостоке один из избирательных участков устроили в багажнике автомобиля.

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