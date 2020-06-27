Мнение: О надёжном способе полностью удовлетворить негра

27.06.2020, 2:42, Разное



Фото © Reuters.

Вот за что люблю фотографов Reuters, так это за умение поймать момент. Вы только посмотрите на этого темнокожего медбрата, с довольной ухмылкой взирающего на этих глупых белых женщин (и их немногочисленных мужчин), вышедших маршировать в поддержку чёрных.

Он-то совершенно точно знает, что… на горизонте двух недель не менее трети марширующих почувствуют неприятные симптомы, включая ужасную слабость и потерю обоняния. Каждый пятый из этих заболевших, вероятно, окажется в больнице, а каждый 20-й через какое-то время – в морге.

Такова суровая правда второй волны.

Она без обиняков стала реальностью в США, и только наивные верят, что массовые протесты в поддержку #BLM каким-то чудом обходятся без последствий. Уже – нет, о чём говорит и вечно запаздывающая #статистика.



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Вот это – для тех, кто удивлялись, как так может быть, что #протесты собирают целые толпы, а количество заражений в день не растёт – неужели эпидемиологи всех обманули? А на самом деле до середины июня просто не было видно, что спад постепенно сменился ростом.

Дальше всё, к сожалению, просто. В масштабах #США – все эти акции за BLM = +15 тыс. новых дополнительных заражений в день. Что в дальнейшем обернётся в среднем 750 избыточными смертями в сутки (при характерной для Штатов 5%-й летальности CoVID-19).

В общем, белые будут умирать за чёрных. Чем темнокожий брат, судя по ухмылке, глубоко удовлетворён.

Естественный отбор в действии?

Как бы не так!

На самом деле, многие из заразившихся на акциях протеста станут не столько пациентами, сколько распространителями. Некоторые даже – суперраспространителями. Бог весть, сколько всего лишь контактировавших с ними нормальных людей заполучат себе эту заразу.

Разве что одно есть слабое утешение. Как установили британские учёные, CoVID-19 в 4 раза чаще приводит к летальным исходам у негроидов, чем у европеоидов. Связано это с генетикой или с образом жизни, науке пока неизвестно. Хотя факт – есть. Но афроамериканцы считают его расистским и потому игнорируют на своих акциях. В итоге наверняка выйдет, что протесты из-за убийства полицейскими одного темнокожего унесут больше негритянских жизней, чем все полицейские инциденты за 30-50 лет!

Будет ли это справедливо, как вы считаете?