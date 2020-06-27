Опубликовано видео перехвата самолетов-разведчиков США российским истребителем

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27.06.2020, 2:30, Новости дня

Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата американских самолетов над нейтральными водами Черного моря истребителем Су-30.

Полет Су-30 проходил в строгом соответствии с междунaродными прaвилами, передает «Звезда».

Напомним, экипаж Су-30 Черноморского флота определил самолеты как Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.



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