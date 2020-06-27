Личное: Молодец Катька!

27.06.2020, 2:20, Разное

Весёлая вдова Екатерина Диденко пытается мутировать из замызганной бытовой писи в эскортограмную писечку: пришила сиськи, накрутила локоны и, в целом, расцвела, как только похоронила мужа.



Фото: Соцсети

Когда Валентин был жив, Диденко старательно изображала из себя «счастливую жену и маму».

Очевидно, она ею не являлась.

С мужем Катьке было хорошо исключительно на фоточках в Инстаграме. Там эти двое выдавливали из себя счастливую Семейку йогуртов эконом-класса (вариант для тех, кто лечит акне активированным углём, а морщины смызывает оливковым маслом).



Фото: Соцсети

Однако в реальности, как только муж умер, Катька выкинула его шмотьё и бросилась не горевать, а на ток-шоу к Малахову и в клинику пластической хирургии.

Вам не кажется, что Катька, в принципе, не хотела быть женой Вальки, но других вариантов для себя не видела?

Сами посудите: страшненькая, двое маленьких детей, самооценка — в жопе, муж, судя по всему, жёсткий и себе на уме.

И вдруг этот «себе на уме» умирает, а площадка для зарабатывания на рекламе остаётся. И вот Катьку уже в ящик зовут, сиськи по бартеру вшивают, я о ней уже не первый пост пишу.

В результате, баблишко капает Катьке на счёт, а она сама расправляет куриные крылья и пытается стать жар-птицей.



Фото: Соцсети

Да, Диденко — не модель и никогда ею не будет. Да, её потуги выдавить из себя сексапил смешны и неуместны. Однако я пришла к выводу: Диденко — лучше тех, кто её осуждает.

Не отрицаю: она пробила своим поведением моральное дно. Это правда. Однако, если задуматься, а кто, собственно, плюёт в её сторону?

Не те ли самые зачуханые «счастливые жёны и мамочки», которым повезло меньше? Их противные мужья, в отличие от Катькиного, живы и продолжают срать им на головы. Денег у этих куриц — нет и не предвидится. К Малахову их не позовут. Лена Миро о них не напишет.

Бесперспективность. Бедность. Плохой секс.

Что остаётся этим несчастным бабам? Правильно: клеймить позором себеподобную курицу, которая посмела вылететь из засранного курятника беспросветной бытовухи.

И пусть Диденко — всё ещё курица и, уверена, ею и останется ввиду особенностей интеллекта, но она, как минимум, с характером.

Именно характер позволяет Катьке не плестись на поводу общественного мнения, строя из себя убитую горем вдову. Вместо этого корявенькая бабёнка вшивает сиськи, взгромождается на каблуки, рубит, не напрягаясь, какое-никакое баблишко и радуется открывшимся перспективам.

Наверняка и потрахалась уже, причём неоднократно.

К чему это я? Ах, да: девки, завидуете Катьке? Почему?

Пацаны, как думаете, поведут себя ваши жёны, если вы вдруг внезапно скопытитесь? Как быстро они проэпилируют письки, купят себе кусачие стринги и побегут сношаться?

Я вас слушаю очень внимательно.