Мнение: Письмо: “Отправила посылку с маленьким подарком”

27.06.2020, 2:18, Разное

Про Победительницу, которая лучше умрет, чем уступит.

malina1234

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция, надеюсь моя история покажется интересной для разбора.

Мне 36, не замужем, детей нет, интересная работа, последние несколько лет мой заработок сильно вырос, сейчас в 3-4 раза выше среднего по моему городу, много путешествовала последнее время, есть друзья, хобби, квартира съемная.

Ему 41, не женат, без детей, почти не работает, спорт, друзья, хобби, путешествия, но легко зарабатывает довольно крупные деньги, есть несколько своих квартир, комфортный пассивный доход, добрый, доминантный.

Познакомились в августе прошлого года на СЗ.

Он во всем меня выше, но не так, что космос, а так, что вдохновляет. Я начала больше планировать свое время и расходы, ответственнее относится к работе, больше готовить для себя, добавила спорт (были танцы), отказалась от алкоголя, начала собирать на квартиру.

Все очень быстро закрутилось, начали встречаться, я быстро и сильно влюбилась, он был очень нежен и внимателен, постоянно обнимал, целовал, поил кормил (готовила я), много делал, чтобы мне комфортно было у него. Я прямо порхала, но старалась не виснуть, отвлекаться на работу, друзей, родителей, а то могла его сообщения по 10 раз перечитывать пока не остановлю себя. Старалась заботиться о нем, когда вместе, чтобы со мной комфортно было и легко, возила мелкие подарки, хотела как-то порадовать, старалась себя останавливать, когда начинала думать, а что дальше, хочу ли я с ним жить, семью, и правда хотелось еще повстречаться, узнать друг друга ближе, старалась не загадывать.

Почти с самого начала, все наши «стычки» были вокруг того, что я должна слушаться и никогда не спорить. Что если я считаю, что мужчина не прав, то это не мой мужчина и что женщины вообще не очень умные создания. Я особо и не спорила, мне все нравилось, хоть и волновалась, что мало что останется от моей самостоятельности и надо искать компромиссы, а не просто подчиняться, но потом поняла, что на компромиссы готова только я. Быстро отходила от этих моментов, когда надувалась немного, когда в шутку старалась перевести, когда дистанцироваться немного и дать ему воздуха.

Перед Новым годом сильно выросла нагрузка на работе, я приезжала немного нервная, хоть и старалась перестроиться. В один из вечеров я предложила встретить новый год вместе, на что он отказался, сказал, что встречает на природе, погода плохая, мне будет очень некомфортно, я не уговаривала и не показывала недовольства (хоть чуть задело это) – ок, буду с друзьями. В этот же вечер, мы гуляли и возник спор, как на пустом месте, расстались плохо, он недовольный, а я уставшая.

(Она описывает “стычки” так, будто он к ней лез и требовал подчинения в каких-то ее делах ему. На самом деле, он высказывал мнение по какому-то вопросу, а она спорила. Она все время затевала дискуссии, ей казалось, что так она отстаивает свою самостоятельность, что так она проявляется как личность. Ей хотелось, чтобы он признавал ее мнение настолько, что менял бы свое. Это она называет “компромиссом”. Неудивительно, что до 36 лет она не замужем. Может и он человек непростой, раз холостяк в 41, но по крайней мере не он сейчас вцепится в нее, а она в него. Вцепится, но продолжит воевать и спорить. Очень многие женщины считают, что молча выслушать мужчину и не возразить или даже согласиться – это слив. А на самом деле – это норма общения в паре – избегать спорных моментов и по возможности соглашаться)

Через несколько дней он пригласил на обед, был холоден, ко всему придирался. На выходные я пригласила на прогулку, он отказал, сказал, что не гуляет с девушками, которые с ним спорят и гулять больше не будем. Я немного повозмущалась, потом старалась сгладить углы, потом замолчала.

(Понимаете, как она повозмущалась? Он был обижен за ее Училку, а она ему новую лекцию прочитала об уважении и равенстве полов)

31-го поздравил ночью с НГ и пригласил 1-го к себе. Приехала, волновалась, думала буду следить за собой, но вышло все плохо. Он был холодный, обнимал, целовал, но видно, что недоволен очень, а на утро разразился скандал из-за того, что я нелогично ответила на вопрос. Сказал, что такой тупой девушки у него еще не было и эта наша последняя встреча, что не будет ни под кого подстраиваться, ему не комфортно и он весь день не может расслабиться.

(Бедная Попрошайка жалуется, что ссора возникла на пустом месте. Однако, по словам мужчины понятно, что она его пыталась нагибать и он нагибаться не хочет. Сложно сказать, насколько он действительно авторитарный. Скорее всего совсем нет. Потому что авторитарный мужик даже объяснять ничего такой как автор не стал бы, выставил бы ее молча. А этот что-то доказывает и пытается с ней договориться. В любом случае у автора есть только две дороги: принять тот стиль общения, который удобен мужчине, или отстать от него. Но она не будет делать ни первого, ни второго. Она будет держать мужчину, но навязывать свой стиль общения)

Мы сильно поссорились и разъехались. Через несколько часов я написала, что давай возьмем паузу на неделю, остынем и поговорим. Он согласился, но сказал, что говорить ни о чем не будем, или я слушаюсь – или не общаемся.

(Вот здесь у нее катастрофически плохое Мы. Мы важного Штурмана Опишите его)

Я еле выдержала неделю, написала, получился заход сверху, что-то типа «ну давай мириться», на что была послана, что я не хочу подчиняться и общение невозможно. Через пару дней, написала мягче, но он сказал нет.

Проплакала неделю, потом нашла Ваш блог и поняла, что надо отстать, я провалилась в яму. Занялась запланированной поездкой за границу с мамой, которую я организовывала, загрузилась работой, танцы, друзья, но помогало мало, думала о нем постоянно.

Прошел месяц, я вернулась из поездки, сильно заболела (несколько лет вообще не болела), пока лежала, много читала Вас и поняла, что я и сама виновата в ссоре, меня задевали все его «подколы» в тот вечер и я не молчала и не могла как-то сгладить или хотя бы молча дистанцироваться, уехать, вступила в конфликт, не понимая насколько я слабее. Сильно за ним скучала. Начала как-то себя восстанавливать. У меня надежда появилась, что если я виновата, то могу как-то все исправить, не могла смириться.

(Она читала меня, но простую вещь, что если послали, надо идти, реализовать не смогла. Понимаете почему? Потому что косячила и теперь начнет сливаться. Хотя даже если вы косячили, девушки, не надо сливаться никогда, когда вас уже послали категорично. Просто примите факт, что с этим мужчиной не вышло, не важно по чьей вине)

У меня были некоторые его вещи, думала отправить почтой позже, но, наверное, ждала, что все как-то наладится еще. Через 3 недели отправила посылку с маленьким подарком и открыткой, что мол «прости за грубое поведение, скучаю» и уехала с подружкой на лыжи. Специально подождала поездку, чтобы не висеть ожиданием, хотела, чтобы он вернулся, но и была готова, что это все. Через два дня не выдержала и написала, что отправила посылку с вещами (он должен был получить уведомление и сам), и мне жаль, что так вышло. Ответил сразу, что сегодня заберет, а через несколько часов – что если не буду спорить и буду слушаться – приезжай завтра ко мне.

Приехала через 3 дня, волновалась сильно, он вроде рад был видеть, но какой-то отстраненный, как обиженный немного. Ничего не обсуждали. Пару недель виделись редко и переписывались тоже, с ночевкой приехать не предлагал, приглашал днем, я во всем подстраивалась, но думала, если не оттает, надо как-то себя собрать и уйти тогда.

(Она вроде и приползла на коленях, но лицо у нее гордое, и одной ногой она стоит на пороге. Он этот видит и тоже морозится)

После пары таких встреч, написала, что он зря мне не верит, я не буду больше вредничать, ответил, что верит. На следующий день пригласил к себе, стал опять нежный, ласковый, энергичный в общении и все вернулось, даже лучше стало. Я старалась быть внимательной, понимала теперь уже, что его значимость для меня огромна, очень старалась отвлекаться, на работу (благо ее всегда много), спорт, английский, мама.

(Зачем она все время старается отвлекаться? Такое ощущение, что вместо отношений она старается отвлекаться на спорт и маму, и надеется, что ее полуравнодушный вид вызовет в нем пылкость)

У меня сложная работа, бывает, что отнимает все внимание и много сил. В конце мая, пару раз я приезжала к нему не то, что нервная, но взбудораженная, начала суетиться, могла что-то невпопад сказать, потерять мысль, не так ответить, стала сильно уставать от встреч, он заплюсовал.

(Кислые щи ее стали еще кислей)

Один раз, я только приехала, он говорит, что я себя так веду, что у него сердце болит (у него вообще проблем со здоровьем особых нет), а меня задело это, я отстранилась, подумала, что я ему нужна только легкая и хорошая.

(Здесь он ей шар в общем-то бросил, учитывая его СЗ для нее. Он дал понять, что его очень сильно волнуют и задевают ее слова, что он принимает ее близко к сердцу. А она в ответ обиделась и отстранилась. Ей же хочется его нагнуть, хочется, чтобы он глотал от нее любой дискомфорт и терпел все)

Пошли гулять, вижу и правда ему не хорошо, взгляд изменился, стала расспрашивать от чего, но он ничего не объяснял, не так себя веду, а как – мне не понятно, сказал, чтобы не лезла, теперь пройдет через пару дней.

Сейчас понимаю, что замкнулась на себе, надо было быть внимательнее, уговорить вернуться (он еще в качалку уличную зашел), а еще лучше уехать вечером. Но я осталась. Утром, вроде все хорошо и потом, когда переписывались. На выходных поехали в лес (я пригласила), гуляли, но он уже был отстраненный. Это все я уже фиксирую после, а тогда мало что замечала, видела, что устает от меня, но отстать не могла, думала все как-то наладится.

(Когда он обижался, она тоже отстранялась и поджимала рот в куриную гузку. Даже думала уехать. И ждала, что он перебесится и все наладится. Продавить хотела)

Через несколько дней договорились поехать в лес (я написала, что очень скучаю, много работы, поехали). Ехала к нему днем, попала в огромную пробку, сильно опаздывала, он позвонил, сказал, что ждет на парковке, и чтобы я запарковалась не на привычном месте, а во дворе. Я доехала и стала рядом, но не прямо там, где сказал.

(Она вытащила его на прогулку, сильно опоздала, он ее долго ждал, но она припарковалась не там, где он попросил, чтобы взять ее в свою машину, а в другом месте)

Села к нему и через 10 минут, когда выяснилось, что не там стала, он взорвался, говорит, что у него опять болит сердце, что мы никуда не едем, что утром и днем хотел, а теперь вот уже ничего не хочет, что ни одна девушка никогда его так не злила. Я и разозлилась (это ж моя машина, где хочу там и ставлю) и сильно испугалась, что это все.

(Она разозлилась, то есть чувствует себя независимой и гордой, корона придает ей сил)

Начала оправдываться, говорить, что я же тебя просила помочь запарковаться, что мне тяжело парковаться в узких дворах (это правда, я била машину), уговаривать. Причем в голове были Ваши слова: «Послали – иди», а сил не было. Высадил меня и ушел.

(Вместо извинений, она ему рассказала, что он не прав, даже виноват, и вообще тиран. То есть наехала на него. Вот так она и “оправдывается” всегда, наезжает и описывает ему, почему он не прав, а она права. Только люди с нулевой эмпатией думают, что встречным наездом можно погасить конфликт)

Я не устояла, началась истерика, я начала звонить и писать сама не знаю, чего от него хотела, но в тот момент мне казалось, что это так несправедливо, я ничего не сделала, никак его не оскорбила и не обидела, а сил уйти не было.

(Вслед ему полетели новые и новые обвинения в том, что он виноват)

На что получила, что я эгоистка и мне пох…й на него, что если бы я тихо собралась и уехала, то у меня был бы еще шанс, а теперь, даже если я буду последней девушкой на земле, он никогда не будет со мной встречаться, просил не унижаться и заблокировал меня везде.

(Она думает, что унижалась. Не понимает, что это были наезды на него)

Утром написала смс, что прости за истерику, я растерялась, больше не за что извиняться, была честна и внимательна, видела, что устаешь, но не видела, что так сильно и что больше не побеспокою. Он ответил, что забудь меня скорее, ты заслуживаешь мужчину лучше, чем я (что мне утешением для слабых показалось, так как самооценка у него очень высокая), удачи.

(Жирная точка с ее стороны – хрестоматийная. Ну а как без нее, если в мозгах – вата?)

А вечером написал, спасибо за подарок (я привезла не большой, оставила под дворниками). Удалила переписку в мессенджере чтобы не мониторить, в соцсетях его нет. А через пару дней шок прошел и меня сильно накрыло, я написала коротко, что очень скучаю с просьбой поговорить, а через пару недель еще раз, он не ответил.

(Он понял, что борьба за независимость продолжится, она будет вечно пролезать в щель и потом отстаивать права)

Прошел месяц, загрузила себя работой, спорт, английский, встречи с друзьями, но помогает мало, думаю о нем часто и меня шатает, понимаю, что надеюсь, что все изменится и он смягчится. Но вся эта ситуация и моя реакция на нее сильно мучает.

(Корона Победительницы мучает. Хочется вернуть мужика и заставить его общаться на своих условиях)

Уважаемая Эволюция, подскажите, в чем моя ошибка? Мои часики скоро взорвутся, очень хочу семью и детей, а влюблена в мужчину, который так легко меня бросил.

(Вы не хотите детей, иначе бы не прилепились к тому, кто вас уже бросил. Вы хотите завоевать выбранный трофей в короне Победительницы)

Спасибо Вам за все, что Вы делаете.