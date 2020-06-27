 

Мнение: Пол Пот – жив!

27.06.2020, 2:06, Разное

Внезапно.
Пишут что в Вологде.
Далеко же занесло фаната Пол Пота.

Источник: Colonel Cassad



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