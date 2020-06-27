Мнение: Оторопь

27.06.2020, 2:05, Разное

По итогам двух дней "голосования" можно делать уже вполне очевидные выводы. Первый – он же главный. При той организации процесса легитимность всего мероприятия находится в отрицательной зоне. Более убогого и постыдного зрелища, чем голосание в багажнике, на пеньке, в корзине изсупермаркета и прочих подручных материалов, представить себе просто невозможно. Даже в самых диких африканских странах ритуал выборов организуется ну просто на порядки выше. За одну только организацию "голосования" весь ЦИК вне зависимости от всех остальных параметров процесса должен быть отстранен с волчьими билетами. За профнепригодность.

(почем стакан семок поправок?)

Юридическая сторона вопроса разбивается, конечно, на две составляющие. Первая, что было известно и до голосования – само по себе оно неконституционно, так как полностью во всем противоречит еще действующей конституции. Как в части принятия поправок, так и в части их утверждения. Решение сервильного и покорного конституционного суда юридическую базу, конечно, создает, но весь букет нарушений и преступлений слишком велик, чтобы подпереть его таким решением.

Вторая сторона – организация самого голосования. Она ниже любого плинтуса и критики. Уже очевидно, что фальсификации, манипуляции и подтасовки при такой организации не просто возможны, а обязательны. Потому любые цифры, названные властью, не имеют под собой никакой опоры. Что, конечно, никак не помешает взвыть о 70-80-90 или какой угодно поддержке Великого и Любимого. Впрочем, в свое время столь же единодушно было решено на гораздо более легитимном и законном референдуме, что обновленному Союзу – да. И это никак не помешало примерно через полгода его закрыть. На Зеленую площадь буквально за три недели до взятия Триполи тоже вышел миллион единодушно поддерживающих Каддафи жителей. И опять же – через три-четыре месяца они же с интересом рассматривали его труп в холодильнике торгового центра. В общем, аналогии понятны.

Повторюсь в который раз – в целом подобное изнасилование конституции в совокупности всех действий дает железное право любой новой власти без соблюдения каких-либо сложных процедур отменить все итоги этого омерзительного действия одним решением. И оно будет вполне разумным – так издеваться над основным законом просто нельзя. Вообще, масса решений путинского режима может отменяться именно так – простым административным решением, так как они принимались вопреки любой разумной логике, международных обязательств и действующему законодательству.

Так или иначе, но впереди еще несколько дней этого крайне постыдного процесса. Управленческая несостоятельность власти настолько велика, что огромное количество фото и видео с "избирательных участков" вызывает простую оторопь – насколько все плохо.