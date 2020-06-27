В Екатеринбурге поймали злостного автолихача

27.06.2020, 1:55, Новости дня

Выпил, сел за руль и поехал за добавкой — так объяснил свое поведение 32-летний водитель Audi из Екатеринбурга. Подозрительный автомобиль на дороге города полицейские заметили накануне. На требования остановиться водитель черной иномарки лишь сильнее выжимал педаль газа.

"При преследовании водитель Audi А7 неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезжая перекрестки на запрещающий сигнал светофора", — рассказал командир 1-1 роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Екатеринбургу Андрей Хижняк.

Во время погони водитель немецкого седана собрал за собой кортеж из дюжины патрульных автомобилей. В итоге нарушителя взяли в так называемую "коробочку" и остановили. Оказалось, что за мужчиной — букет нарушений: он превышал скорость, игнорировал запрещающий сигнал светофора, был пьян и не был пристегнут, а стекла его авто были наглухо затонированы. Теперь нарушителю грозит штраф в 30 000 рублей. Водительского удостоверения он может лишиться на два года.

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"Вести. Дежурная часть"