Иран согласился отдать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ

27.06.2020, 1:54, Новости дня

Иран согласился передать черные ящики сбитого в январе украинского самолета для расшифровки во Францию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

“Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета “Международных авиалиний Украины” рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали подобное обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом”, – сообщил Енин.

Замминистра добавил, что важно было найти способ, который обеспечит международное признание результатов экспертизы и следствия.

“Вспомните опыт МН17 – Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать любых сомнений в своей беспристрастности. Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, при участии лучших экспертов из Украины и других стран, – необходимый шаг к завершению технического расследования сбитого украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции”, – заявил он.

#Чорні_скринькиЩойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці… Posted by Eugene Enin on Reede, 26. juuni 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.