Лучший выездной УИК России. Галерея

27.06.2020, 1:47, Разное

Фотоконкурс во время голосования по поправкам в Конституцию. Присылайте свои варианты!

Первый день большой кампании ЦИК, устроившей голосование россиян по вопросу поправок в Конституцию, принес нам много интересного фотоматериала — для изучения. Россияне, сначала выбрав (по инструкции?) формат голосования на дому, а затем окончательно выпав из инструкций, которые публично проговаривались чиновниками, голосуют на лавочках, в автобусах, на пеньках и в багажниках автомобилей. А другие россияне это фотографируют. Вот так и выглядит «глубинная» РФ былых политических демиургов? «Новая» срочно устраивает фотоконкурс на лучший выездной УИК России. Присылайте нам на [email protected], какие участки этой кампании вам показались самыми колоритными. Мы будем обновлять эту подборку и наш онлайн.

Россия. Голосование на пеньке Автор разыскивается! Пишите на [email protected]Урна для голосования… Главное, не перепутать! Автор разыскивается! Пишите на [email protected]Итуруп. Село Горячие Ключи. Голосование несмотря ни на что. Фото: Василий Арсеньев / FacebookВладивосток. Признанный шедевр. Голосование в багажнике легковушки. Скриншот видео Кирилла Батанова / FacebookГолосование «в домике» за доминошным столиком. Фото: Andrey Zakharov / TwitterПетербург. Культурное голосование в «колодце» по Екатерингофскому проспекту. Фото: А. ШуршевПокачи, Ханты-Мансийск. «УИК Каддафи». Фото: admpokachi / instagramЯрославль. «Следующая остановка — Конституция!» Автор разыскивается! Пишите на [email protected]Петрозаводск. Голосование «из ниоткуда». Фото: Алексей ВладимировЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Обнуление» онлайн. РФ принимает поправки Путина в Конституцию: эпизоды и комментарии