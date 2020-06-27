 

Ростуризм рассказал о старте курортного сезона в большинстве регионов России

27.06.2020, 1:30, Новости дня

Ростуризм исходит из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов страны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она сообщила, что «сегодня работают в 64 субъектах Российской Федерации гостиницы, санаторно-курортные учреждения». С 1 июля «туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации». Смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, планируется по мере улучшения ситуации, передает РИА «Новости».

При этом справки об отсутствии коронавируса для клиентов санаториев сейчас по-прежнему необходимы. Ростуризм сделает все, чтобы «к 1 июля или в самое ближайшее время» требование справки на отсутствие коронавируса для санаторно-курортных учреждений было отменено. 

Ведомство предпринимает шаги для увеличения количества доступных направлений для отдыха в России. Так, Ростуризм работает над запуском доступных туров из центральной РФ на Дальний Восток, сообщила Догузова.

Она рассказала, что ведомство пока не получило обратной связи на предложение сделать электронные визы для иностранцев бесплатными в 2021 году.

Комментируя вопрос о «возврате средств», Ростуризм посоветовал по возможности договариваться о комфортном переносе отмененных из-за коронавируса туров. Отмечается, что «ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим», так как «это грозит коллапсом отрасли».

Ростуризм намерен закрепить в работе над федеральным законом о туристической деятельности приоритеты внутреннего и въездного туризма. Догузова заявила, что «закон нужно брать и переписывать», сейчас он «ориентирован на въездной туризм». Она подчеркнула необходимость «обеспечить безопасность и комфорт наших туристов».



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