США добились признания вины от российского «лидера хакерской группировки»

27.06.2020, 1:08, Новости дня

Россиянин Сергей Медведев в суде Невады признал вину в совершении киберпреступлений, сообщил минюст США.

Власти США называют 33-летнего Медведева («Stells», «segmed», «serjbear») «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization, передает РИА «Новости».

Медведев признал вину в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям (RICO Act), передает ТАСС.

Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму». Она, по версии американской стороны, «скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение».

Власти США оценивают предполагаемый ущерб от действий преступников в 2,2 млрд долларов, фактический ущерб – в 568 млн долларов.

Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США.