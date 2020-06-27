 

США добились признания вины от российского «лидера хакерской группировки»

27.06.2020, 1:08, Новости дня

Россиянин Сергей Медведев в суде Невады признал вину в совершении киберпреступлений, сообщил минюст США.

Власти США называют 33-летнего Медведева («Stells», «segmed», «serjbear») «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization, передает РИА «Новости».

Медведев признал вину в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям (RICO Act), передает ТАСС.

Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму». Она, по версии американской стороны, «скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение».

Власти США оценивают предполагаемый ущерб от действий преступников в 2,2 млрд долларов, фактический ущерб – в 568 млн долларов.

Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

03.05 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

04.05 / “Сомнительная и нехорошая известность”. Аваков заявил, что “Эпицентр” и “Велюр” получили протоколы за нарушение карантина

02.05 / Дочь якобы оставленного медиками пенсионера с коронавирусом написала заявление на работников скорой

14.05 / Выплаты за соблюдение самоизоляции получили свыше 1,85 млн пенсионеров в Москве

30.04 / Назван самый полезный способ приготовления кофе

21.04 / 14-часовая пресс-конференция, несвятые министры, рынок земли. В команде Зеленского перечислили его достижения

24.04 / Новый внедоржник Cadillac Escalade получил удлиненную версию

26.05 / Газетные киоски в Москве решено освободить от платы за торговлю на три месяца

18.06 / Путин направил телеграмму Назарбаеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска