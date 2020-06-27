 

Дубль Дзюбы принес “Зениту” волевую победу в матче с “Крыльями Советов”

27.06.2020, 0:45, Новости дня

В матче 24-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на поле домашней "Газпром Арены" одержал волевую победу над самарской командой "Крылья Советов" – 2:1.

Счет в матче на 44-й минуте открыл полузащитник гостевой команды Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. Во второй половине встрече нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба реализовал пенальти на 64-й и 70-й минутах.

"Зенит" довел беспроигрышную серию в чемпионате страны до 13 матчей (10 побед, 3 ничьи) и с 56 очками лидирует в турнирной таблице, а "Крылья Советов", потерпевшие поражение в третьей игре кряду, расположились на 16-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре российской премьер-лиги петербуржцы в среду, 1 июля, на выезде сыграют с "Тамбовом", а самарцы днем ранее в Москве встретятся с "Локомотивом".



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