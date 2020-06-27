 

“Автодор” усилились американским защитником Мэйсоном

27.06.2020, 0:45, Новости дня

Пресс-служба "Автодора" заявил о переходе в команду американского разыгрывающего защитника Нэйта Мэйсона. 24-летний баскетболист подписал соглашение с саратовской командой, рассчитанное на два года.

"Мэйсон – талантливый, умный разыгрывающий, в первую очередь нацеленный на организацию командной игры, – сообщил президент "Автодора" Владимир Родионов. – Способен тащить мяч и создавать ситуации для партнеров, склонен к скоростному и комбинационному баскетболу".

🎙Nate MASON: “I'll do my best to help the club to having a successful winning season”.
🎤🇺🇸
Avtodor newcomer @NateMason_2 has made a statement on signing the deal with the club.
📖https://t.co/hO2l0Tgta7 pic.twitter.com/V3nZO1R4iE

— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) June 26, 2020

Нэйт является воспитанником университета Миннесоты, где выступал под руководством Ричарда Питино. Летом 2018 года из-за травмы бедра не смог принять участие в драфте НБА. С 2018 по 2020 года играл за фарм-клуб "Даллас Маверик" в Лиге Развития.

В феврале 24-летний американец перешел в "Хапоэль" из города Эйлат. В составе израильской команды Мэйсон успел принять участие всего в трех матчах.



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