 

Из-за наводнения на западе Украины возникла проблема с питьевой водой – Аваков

27.06.2020, 0:44, Новости дня

В результате наводнений на западе Украины возникли проблемы с питьевой водой. Об этом 26 июня в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В результате наводнения за последние три дня затоплено около 5 тыс. колодцев с питьевой водой, сообщил министр.

“Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии. Они в основном доставляют в отсеченные районы питьевую воду и продукты питания. Нет нормальной питьевой воды сейчас, и это огромная проблема, трудно ее доставить, потому что множество дорог перекрыто или повреждено. Примерно 205 км дорог”, – заявил он.

Аваков отметил, что питьевую воду доставляют вертолетами.

“Эта проблема решена, но решена не на постоянной основе. Воды никогда не бывает много. Тем более сейчас лето, и мы переживаем за возможные вспышки инфекции”, – сказал министр .

Он добавил, что часто после подобных стихий возникают вспышки кишечной инфекции, и этого нельзя допустить.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на сегодняшнее утро подтопленными оставался 7731 дом (больше всего – 6653 – в Ивано-Франковской области) и 13 объектов социальной и бытовой сферы в 262 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 342 км дорог и 123 моста, еще 655 км дорог и 215 мостов повреждено. 

К ликвидации последствий непогоды привлекались 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. 

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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