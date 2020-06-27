Непосильная смысловая нагрузка

27.06.2020, 0:40, Разное

Что-что сказала Элла Памфилова о голосовании за уже принятую Конституцию?

Сейчас вы прочитаете речь высокопоставленного чиновника — Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

Она произнесла свою речь про всенародное голосование по-русски, поэтому ссылка на то, что переводчик неправильно её понял, в данном случае невозможна.

Невозможна и другая типичная отговорка: мол, какие-то слова выдернуты из контекста, отчего, мол, смысл исказился. Мы публикуем каждое ее слово и если о чем-то жалеем, то лишь о том, что буквы на бумаге не передают всю гамму мимики, все интонации.

Я показывал видеозапись речи Памфиловой талантливым профессиональным актерам. Они завистливо говорили:

«Так не сыграешь!»

Но сперва о структуре, которая создана исключительно для того, чтобы страна и мир точно знали волю народа, чтобы власть точно знала волю и выбор граждан. Структуру эту и официально, и неофициально называют «ЦИК» или «ЦИК России». Нередко используют форму «Центризбирком»; получается, например, «Центризбирком опубликовал данные…»

Не хотим никого обидеть, но ЦИК — не мужик, а дама: Центральная избирательная комиссия, ЦИКа. Комиссия (она), а не комитет (он). Тем более, есть высокий исторический пример. ЧК — бабушка, а не дедушка КГБ — всегда произносилась и до сих пор произносится, как ЧеКа, а не как ЧеК или ЧиК, потому что она — комиссия, а не комитет.

Ну а теперь речь Памфиловой — главы ЦИКи России.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: «ПРИНЯТО УЖЕ»

Принято уже, этот закон. Приняты уже эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что (маленькая пауза) президент на этом не остановился и его политическая воля и желание услышать в данном случае непредусмотренное нынешней действующей Конституцией (с невольным смешком) мнение народа. Дополнительно! Ключевая фраза! Он на это пошел, это достойно большого уважения!

Вначале в голосе Эллы Александровны слегка слышится усталое отвращение. Оно понятно. Голосование, а точнее вопрос про уже принятые поправки (это ЦИКе, как даме, должно быть хорошо знакомо) напоминает весьма неприятную ситуацию — процесс уже закончен, а гражданин спрашивает: «Ну как?» Допустим, не очень. Но ведь все уже позади. А заданный вопрос всего лишь изображает фальшивую заботу. Будто не все равно.

Потом она запнулась: сказав про обязательное «большое уважение», не сразу придумала, за что. Ну а то, что словосочетание «мнение народа» вызывает у ЦИКи невольный смешок, так это естественная профессиональная реакция. Скажите работнику мясокомбината, что на ужин будет мясо, а потом положите ему сосиску. Увидите, какую он скорчит рожу; уж он-то знает, что мяса там нет.

Вот и с этим голосованием за обнуление: все там есть — и соблазнительный запах, и розовый цвет, только мяса нет, украли. Украли, потому что в Конституции мнение народа есть. В самом начале, в самой важной части:

«Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

Видите, как хорошо сформулировано: народ — источник власти; можно добавить: народ — источник денег. Но там не написано, кто давно и жадно присосался к этому источнику; считается, что это и так ясно.

А про высшее выражение власти народа, про референдум и свободные выборы хотелось бы услышать не на пресс-конференции, а в суде. Там ЦИКе будет не до смеха.

Александр Минкин

обозреватель «МК»

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