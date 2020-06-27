 

Polskie Radio – на встрече с Дудой Трамп дал понять, что Польша важнее для безопасности Европы, чем Германия

27.06.2020, 0:35, Новости дня

Варшава выступает чрезвычайно важным фактором безопасности в Европе, даже, в какой-то степени, более важным, нежели Германия, уверен польский политолог Кшиштоф Зельке. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что сегодня обороноспособность Берлина не так существенна, потому что эта роль отводится восточному флангу НАТО. Размещение войск на границе с Германией в сложившейся геостратегической ситуации эксперт находит просто-напросто бессмысленным.


Reuters

Президент США Дональд Трамп оказал поддержку своему польскому коллеге Анджею Дуде накануне президентских выборов, которые пройдут в воскресенье в Польше. Назвав Дуду своим другом, он подчеркнул, что, безусловно, рассчитывает на его победу. Президент США также объявил, что оба лидера намерены организовать его визит в Польшу как можно скорее. При этом он, однако, добавил, что это будет только после ноябрьских выборов в США, пишет Polskie Radio. 

По словам политолога Кшиштофа Зельке, послание президента США Дональда Трампа было предельно ясным: «Польша выступает чрезвычайно важным фактором безопасности в Европе, даже в какой-то степени более важным, нежели Германия. Американский лидер объяснил, что, с точки зрения Соединённых Штатов, переизбрание президента Дуды — гарантия дальнейшего всё более тесного сотрудничества между двумя странами».

Политолог прокомментировал вопрос обороны и всё более значимого восточного фланга НАТО. «Германия должна изменить свою политику, а Польша должна продолжить свою политику. И именно поэтому Дональд Трамп прямо поддержал президента Дуду в том, чтобы его переизбрали. С одобрения Германии, американские войска в Польше увеличатся. В результате это поспособствует защите всей Европы, Германии и мира во всём мире», — подчеркнул Кшиштоф Зильке.

Политолог также объяснил тенденцию уменьшения военного значения Германии в Европе. «Сегодня защита Германии не так важна, потому что эта роль отводится восточному флангу. Размещение войск на границе с Германией в сложившейся геостратегической ситуации просто бессмысленно. В настоящей ситуации самые бедные и самые слабые платят самую высокую цену — погибло 14 тысяч украинцев. Это они рассчитываются за имперскую агрессивную российскую политику», — не без сожаления констатировал он. У Украины имеется 2 тыс. танков, у РФ —12 тыс., у Польши — 1 тыс., а у Германии — только 225 танков, перечисляет эксперт. «Германия — заяц-безбилетник не только в отношении США, но и в отношении Польши и Украины», — добавил Зельке.

Он уверен, что переброс американских войск на восточный фланг обоснован в геополитическом плане, ведь он поднимет уровень защиты не только восточного фланга, но и всей Европы. Германия также извлечёт из этого выгоду, как Польша, которая пользуется «американским зонтиком». «Это именно американцы являются гарантом безопасности Европы и всего мира. Сегодня мы уже можем чётко сказать, что Германия принимает эту ситуацию. Эта армия пришла не напрямую из США, она прошла через Германию», — подытожил политолог.



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