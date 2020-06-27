Путин поздравил «замечательное поколение» выпускников

27.06.2020, 0:30, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов.

Путин напомнил, что в 2020 году «выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов», так что праздник получился «еще более ярким, торжественным, объединяющим», сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что «выпускной – это особенный, неповторимый день». Недавние школьники и студенты «пересекают рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни». На этом этапе «все будет зависеть» от их «собственных решений», от раскрытия их «способностей, лучших личных черт и в предстоящей работе, и в дальнейшей учебе».

Путин назвал выпускников «ответственными, сильными, современными, думающими людьми», «замечательным поколением».

«Будущее – в ваших руках», – сказал он, выразив уверенность в том, что выпускники смогут «добиться очень многого», найти «настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь».

«И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране», – сказал президент.

Он указал, что в успехах «будет частичка душевной заботы наставников, педагогов, родителей, дедушек и бабушек», которые «достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности». Путин отметил, что многое зависит от «надежности людей, которые окружают нас», выпускники «прочувствовали это в столь непростые недели и месяцы, через которые прошла» Россия.

Президент признал, что «конец учебного года выдался сложным», но учащиеся, их близкие и преподаватели «сработали как единая команда».

Путин подчеркнул, что «многие по зову сердца включились в волонтерские проекты», получив «опыт сопереживания, взаимной поддержки, преодоления испытаний», который «будет служить верным ориентиром».

«Еще со студенческих времен хорошо помню один из первых праздников «Алые паруса». Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы», – сказал Путин.

Он пожелал выпускникам «мечтать, строить самые дерзновенные планы», идти к цели, «какой бы фантастической поначалу она ни казалась», ведь «только так можно достичь настоящих высот».

«От всей души поздравляю вас, ваших родных и ваших наставников. Счастья вам, любви и благополучия! Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час!» – сказал он.

Напомним, 26 июня Кремль анонсировал обращение Путина к выпускникам.