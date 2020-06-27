В результате стрельбы в Северной Осетии погиб человек

27.06.2020, 0:30, Новости дня

Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал один человек, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.

Стрельбу открыли в селе Майское. Конфликт произошел «на бытовой почве». Задержан «один из участников конфликта», передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что стрельба произошла рядом с одним из ресторанов. По его словам, неизвестные обстреляли автомобиль и скрылись.