Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

26.06.2020, 23:35, Новости дня

Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, в течение последних суток в Москве общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом нового типа выросло на 20 и достигло 3 714. Всего в столице зафиксировано 218 604 случаев заражения.

В РФ за тот же период было выявлено 6 800 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах, передает ТАСС. Из этого числа 28,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Также в стране зафиксировано 176 летальных исходов. При этом за сутки в РФ полностью выздоровели 8 988 человек.