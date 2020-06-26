 

Тренер “Крыльев” Божович: почему нам отменили чистый гол? Не знаю

26.06.2020, 23:35, Новости дня

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своих подопечных в матче 24-го тура российской премьер-лиги против петербургского "Зенита" (1:2).

"В первом тайме "Зенит" владел инициативой, но у нас были опасные контратаки, и в одной из них мы забили, – приводит слова Божовича пресс-служба "Крыльев". – Второй тайм был интересный. Мы сами себе привезли два пенальти и нам отменили чистый гол. Мы посмотрели сейчас в раздевалке повтор – гол был чистый. Почему нам его отменили? Я не знаю".

В составе самарцев голом отметился Максим Глушенко, а у петербуржцев дубль оформил Артем Дзюба, реализовавший два пенальти. "Зенит"с 56 очками лидирует в турнирной таблице, а "Крылья Советов" расположились на 16-й строчке, имея в активе 22 очка.



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