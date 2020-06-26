 

Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с “Крыльями”

26.06.2020, 23:35, Новости дня

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 24-го тура российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" (2:1).

"Сыграли ниже своих возможностей, особенно в первом тайме, – приводит слова Семака ТАСС. – Раскачивались очень долго, но я рад, что команда проявила характер, собралась, и даже отмененные мячи не повлияли, все-таки смогли дожать соперника, который сегодня выглядел хорошо физически".

В составе самарцев голом отметился Максим Глушенко, а у петербуржцев дубль оформил Артем Дзюба, реализовавший два пенальти. "Зенит" с 56 очками лидирует в турнирной таблице, а "Крылья Советов" расположились на 16-й строчке, имея в активе 22 очка.



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