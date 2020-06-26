Суд арестовал сообщника экс-главы Кировоградской ОГА

26.06.2020, 23:32, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения руководителю патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергею Шевченко в виде ареста на два месяца. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Отмечается, что чиновник был арестован с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство обвинения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил, чтобы залог для Шевченко был установлен в размере 8 млн грн.

“Выбрать подозреваемому Шевченко Сергею Сергеевичу 20 января 1995 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 23 августа. Определить подозреваемому залог в 2500 размеров прожиточного минимума, что составляет 5 670 500 грн”, – говорится в постановлении судьи.

По данным Национального антикоррупционного бюро, 25 июня при получении незаконного вознаграждения были задержаны председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн. В НАБУ сообщили, что первый транш в 100 тыс. грн они получили в июне 2020 года, во время передачи второго – 250 тыс. грн – их поймали с поличным.

Как сообщили местные СМИ, 25 июня был задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Сегодня руководителю Кировоградской ОГА и его пособнику сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.