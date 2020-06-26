 

Кулеба: Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма

26.06.2020, 23:32, Новости дня

Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

“Сейчас многие беспокоятся из-за изменений в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать “нерушимость границ России”. Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским”, – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что защита прав крымских татар и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на занимаемом посту.

“Мы не остановимся до тех пор, пока [крымскотатарский] флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет поднят во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик”, – сказал глава МИД Украины.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Несколько недель назад Аваков добровольно хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился – СМИ

11.06 / Экс-чиновница в Мурманске отсудила деньги у семьи сбитого ребенка

26.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

05.06 / К разливу топлива в Норильске могло привести таяние вечной мерзлоты

06.05 / Назван повышающий выживаемость при COVID-19 тип лекарств

21.06 / Абэ собрался поменять конституцию Японии для наращивания военных возможностей

14.05 / Власти Краснодарского края предложили приезжающим в регион самим оплачивать изоляцию в обсерваторе

27.04 / Финансовый комитет Рады рассмотрел все 16 тыс. правок к “антиколомойскому” законопроекту

29.05 / Песков объяснил, почему отпустил бороду

16.04 / Доходы россиян предложили вносить в специальный реестр ФНС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска