В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

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26.06.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за сутки умерли 20 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Всего в Москве скончались 3714 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в городе за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом.

Напомним, антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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