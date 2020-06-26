 

Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

26.06.2020, 23:30, Новости дня

В пресс-службе Еврокомиссии прокомментировали намерение ряда конгрессменов США расширить санкции против проекта «Северный поток – 2».

«Нам известно о законопроекте… мы следим за процессом», – приводит РИА «Новости»текст сообщения.

Подчеркивается, что «Евросоюз в принципе выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Еврокомиссия заявила, что хочет сделать работу «Северного потока – 2» «прозрачной и недискриминационной», обеспечить «соответствующую степень надзора со стороны регулирующих органов».

В сообщении указывается, что в ЕС действует Газовая директива, которая обеспечивает «четкие правила» для «всех трубопроводов, соединяющих европейский газовый рынок с третьей страной».

Напомним, Германия заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».



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