 

Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

26.06.2020, 23:30, Новости дня

В пресс-службе Еврокомиссии прокомментировали намерение ряда конгрессменов США расширить санкции против проекта «Северный поток – 2».

«Нам известно о законопроекте… мы следим за процессом», – приводит РИА «Новости»текст сообщения.

Подчеркивается, что «Евросоюз в принципе выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Еврокомиссия заявила, что хочет сделать работу «Северного потока – 2» «прозрачной и недискриминационной», обеспечить «соответствующую степень надзора со стороны регулирующих органов».

В сообщении указывается, что в ЕС действует Газовая директива, которая обеспечивает «четкие правила» для «всех трубопроводов, соединяющих европейский газовый рынок с третьей страной».

Напомним, Германия заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Xiaomi оснастит новый 5G-смартфон экраном с частотой 144 Гц

10.04 / Анонс смартфона iQOO Neo 3 от Vivo состоится 23 апреля

20.04 / Израиль на перенесенном параде Победы будет представлен на самом высоком уровне

05.06 / Украина договорилась с Польше о новом виртуальном пункте передачи газа

16.06 / Крикнувший «Слава Украине» на ЧМ-2018 хорват собрался играть за российский клуб

17.06 / Администрация Трампа будет добиваться пересмотра тарифов ВТО

05.05 / Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

24.06 / Некоторые видные демократы рискуют потерять места в Конгрессе

22.06 / Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

22.04 / Путин и Меркель провели переговоры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска