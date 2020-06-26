Мнение: Расизм не остановить разрушением памятников

26.06.2020, 22:38, Разное

Расизм не остановить разрушением памятников

Толпа не может принимать и претворять в жизнь разумные решения. Особенно если внутри толпы есть группы, чей гнев основан на разных причинах. Так, реакция, вызванная гибелью чернокожего американца в США в результате насилия со стороны полиции, вылилась в протестное движение и насилие, отклонившие это движение от его линии, а также грабежи и стычки с полицией, а в конечном счете свелась к оккупационному движению, охватившему несколько улиц в городе Сиэтл, и разрушению памятников не связанных друг с другом исторических личностей.

Движение под названием «иконоклазм», направленное на разрушение произведений искусства, религиозных символов (икон), никогда не прекращало своего существования. «Иконоборчество» со стороны людей, объединившихся вокруг определенной философии, возрождалось с новой силой, когда исторические или общественные ценности, представляемые этими символами, впадали в немилость.

Однако еще никогда иконоборчество, кажется, не было таким бессмысленным и разжигающим ненависть, как в последний месяц. Радикальные группы разрушают памятники Черчиллю, но империализм, построенный Черчиллем, расизм, с которым эта историческая личность ассоциируется, не прекращаются, как и эксплуатация, войны и, особенно, исламофобия.

Недавно опубликованный пятый выпуск «Доклада об исламофобии в Европе», подготовленный Энесом Байраклы (Enes Bayraklı) и Фаридом Хафезом (Farid Hafez) из Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA), также показывает, что исламофобия в Европе сохраняется и не сбавляет оборотов. Выступая на презентации этого исчерпывающего доклада, проливающего свет на растущую день за днем исламофобию во всех государствах — членах ЕС и еще в 32 странах, руководитель управления по связям администрации президента Турции, профессор, доктор Фахреттин Алтун (Fahrettin Altun) рассказал о том, как европейские средства массовой информации содействуют преступлениям на почве исламофобии, которых на континенте становится не меньше, а только больше.

Профессор Алтун отметил, что СМИ, выступающие против понятия «исламофобия» в силу «политкорректности», не видят ничего зазорного в том, чтобы восхвалять ультралевый терроризм, при этом практически все публикации о Сирии и Ираке посвящены европейским мусульманам, которые присоединились к таким террористическим организациям, как ИГИЛ и «Аль-Каида» (запрещены в РФ — прим. ред.).

И действительно, ни у одного из тех, кто протестует против газет и телевидения, утверждая, что он выступает «против расовой дискриминации», не было ни одного плаката в знак протеста против дискриминации мусульман. Мы не видели ни одного примера того, что протестующие осуждают нападения на мечети. Не слышали ни одного возражения против того, что некоторые группы, прежде всего «Антифа» (ANTIFA), наживаются на исламофобии в Европе, радикализируют молодых людей и отправляют их на смерть.

Нельзя ожидать, что толпа станет совестью какого-либо фундаментального движения, расчистит путь к непреходящим идеологиям и убеждениям. Напротив, протесы со стороны лиц или групп, которые по тем или иным причинам симпатизируют разрушаемым иконам, могут послужить причиной для еще большего укоренения неправильных ценностей, представляемых сносимыми статуями.

Сборище, разрушающее памятник Черчиллю, разрушает и памятник Ганди. Но те, кто сопротивляется империализму, который ассоциируется с Черчиллем, сегодня используют метод ненасильственного сопротивления, изобретенный Ганди. Очевидно, у сборища нет ни разума, ни памяти.

https://inosmi.ru/politic/20200626/247663626.html – цинк

"Это другое" (с)

Конечно же проще ломать памятники империалистам прошлого, нежели поднять вопрос о деятельности империалистов настоящего на том же Ближнем Востоке или Северной Африке. Проще говорить о преступлениях 100-летней или 200-летней давности, нежели о преступлениях совершавшихся недавно или совершающихся сейчас. Поэтому под крики про борьбу с преступлениями прошлого, малозаметны новости о том, что США отказались сотрудничать с МУС по расследованию преступлений армии США в Афганистане, а Британия заявила, что не нашла оснований для суда над своими солдатами убивавших женщин и детей в Афганистане. Про Ирак и Сирию и вовсе молчу.