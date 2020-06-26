Россиян арестовали на Шри-Ланке из-за жуков

26.06.2020, 22:30, Новости дня

Суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняют в том, что они собирали жуков, еще один фигурант дела госпитализирован, сообщил адвокат Георгий Сухов.

Зоолог Александр Игнатенко попал в больницу с язвой пищевода, передает «Интерфакс».

В стране действует запрет на сбор флоры и фауны.

Сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Однако, как отметил зоолог, у дороги подбирали уже погибших жуков, фотографировали и описывали их.

Защита россиян указывает, что доказательства по делу собраны с нарушением закона, обыски проводились без присутствия переводчика, понятых, адвоката, без составления протоколов, материалы дела существуют только на сингальском языке.

Сухов сообщил, что с россиян «за каждого жука просят несколько тысяч рупий». По его словам, общая сумма превышает 2 млн рублей.