 

С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

26.06.2020, 22:25, Новости дня

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 1 июля 67 регионов страны будут готовы принимать туристов. Кроме того, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки в санаториях об отсутствии коронавируса.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, туристы при заселении в санаторий должны предоставлять справку о своем санэпидокружении и о том, что не болеют COVID-19. Некоторые отельеры отмечали, что такое условие в некоторых случаях приводит к отменам забронированных поездок.

По словам Зарины Догузовой, справка, к сожалению, пока еще нужна, но в ведомстве понимают избыточность данной нормы. В настоящее время идет работа над тем, чтобы такое правило отменили. Догузова пообещала со своей стороны сделать все, чтобы с 1 июля или в самое ближайшее время подобное требование ушло, сообщает ТАСС.

Глава Ростуризма рассказала, что с 1 июля запускается туризм в 67 субъектах страны. На протяжении первой недели следующего месяца ограничения продолжат сниматься. Ведомство исходит из того, что в начале июля курортный сезон стартует в большинстве регионов страны.

Ранее сообщалось, что с 1 июля начнет открывать границы Евросоююз. РФ и США не вошли в этот список. Всего в нем 18 стран.



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