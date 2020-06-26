 

Из-за COVID-19 ограничили количество СМИ. Херсонская облгосадминистрация ответила журналистам

26.06.2020, 22:20, Новости дня

В Херсонской областной госадминистрации ответили журналистам, которые устроили бойкот новостям о сегодняшнем визите президента Украины Владимира Зеленского в регион. Пост о том, почему ограничили численность СМИ, появился на странице Херсонской ОГА в Facebook 26 июня.

“В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество представителей СМИ на мероприятии было ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики”, – сказано в сообщении.

Журналистов, не имеющих аккредитации, и блогеров пресс-служба обладминистрации не пригласила.

Визит Зеленского освещали национальные и региональные представители СМИ: “UA:Херсон”, ТРК “Твой плюс”, ТРК “Херсон плюс”, ТРК “ВТВ плюс” и газета “Новый день”, отметили в ОГА.

В пресс-службе считают, что журналисты могли следить за визитом Зеленского благодаря прямой трансляции, которая велась на странице Офиса президента и на сайте областной администрации.

Сьогодні відбулась чудова та значуща прес-подія для Херсонської області за участю Президента України та представників…

Posted by Херсонська обласна державна адміністрація on Reede, 26. juuni 2020

Херсонские журналисты заявили, что пресс-служба областной администрации не проанонсировала визит Зеленского и не аккредитовала СМИ, которые хотели осветить рабочую поездку президента. 26 июня некоторые херсонские СМИ устроили бойкот новостям о визите Зеленского, в информационных заметках были только заголовки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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