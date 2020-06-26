 

Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

26.06.2020, 22:20, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили партнерские отношения двух стран, а также затронули тему конфликта на востоке Украины, об этом сообщил сайт Кремля 26 июня.

“Как ты знаешь, мы 24 июня провели парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте вместе с советскими воинами. Это и “Нормандия – Неман”, и в других подразделениях французы у нас воевали”,  – сказал Путин президенту Франции в начале беседы.

По поводу урегулирования конфликта на Донбассе президент РФ считает, что Киев должен вести прямой диалог с администрациями временно оккупированных Донецка и Луганска.

Путин пригласил Макрона посетить Россию с рабочим визитом.

На сайте президента Франции пока нет информации об этой беседе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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