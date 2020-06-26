В Киеве следователь полиции “потерял” 1,2 млн грн, которые были изъяты во время обыска

26.06.2020, 22:20, Новости дня

В 2018 году следователь полиции Голосеевского районного управления Нацполиции в Киеве, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн, сообщил Офис генерального прокурора Украины 26 июня.

В нарушение требований законодательства Украины следователь не обеспечил их надлежащее хранение, это привело к потере денег, отметили в ведомстве.

Экс-правоохранителю сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.