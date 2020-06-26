Аваков сообщил, сколько человек погибло в результате наводнений на западе Украины

26.06.2020, 22:20, Новости дня

В результате наводнений на западе Украины погибло три человека. Об этом 26 июня в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“У нас пока только три человека погибло. Мы думаем, что еще двое-трое попавших без вести. Сейчас в Верховинском районе их каждый день ищет Нацгвардия. Сегодня были большие поисковые операции”, – подчеркнул глава МВД.

Министр отметил, что во время наводнений в 2008 году погибло 38 человек.

“Почему мы здесь имеем менее тяжкие последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя послали [людям] сигнал, что не надо выбираться. Когда нужно было, мы забирали их вертолетами”, – заявил Аваков.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на сегодняшнее утро подтопленными оставался 7731 дом (больше всего – 6653 – в Ивано-Франковской области) и 13 объектов социальной и бытовой сферы в 262 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 342 км дорог и 123 моста, еще 655 км дорог и 215 мостов повреждено.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

26 июня в Карпатском регионе, по прогнозам синоптиков, опять ожидаются грозы, местами – град и шквалы 15–20 м/с.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим.