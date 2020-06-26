Палата представителей США проголосовала за появление нового штата

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26.06.2020, 22:08, Новости дня

Палата представителей Конгресса США поддержала предоставление столице страны Вашингтону статуса штата, сообщают информационные агентства.

Сейчас Вашингтон является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов, у него нет полноценных представителей в Конгрессе. Делегат в Палате представителей не имеет голоса на пленарных заседаниях, ему разрешено голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В Сенате представителей у Вашингтона нет. 

Палату представителей США контролируют демократы. За предоставление столице статуса штата выступили 232 конгрессмена. 180 членов Палаты представителей проголосовали против, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

В Сенате, который контролируют республиканцы, проект закона, скорее всего, не поддержат. Белый дом тоже против превращения Вашингтона в новый штат. 

Демократы указывают, что у жителей столицы нет представителей в федеральном Конгрессе. По их мнению, округ Колумбия должен стать 51-м штатом, передает ТАСС.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролируется демократами и только «очень глупые республиканцы» поддержат наделение столицы статусом штата.

Нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.

Напомним, спор о статусе столицы возобновился после протестов и погромов в США, а также связанного с этим обсуждения действий сил правопорядка.



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