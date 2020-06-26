Отказавшегося надеть маску пассажира смогли снять с рейса на Москву только с помощью ОМОНа

26.06.2020, 21:48, Новости дня

Пассажир рейса «Ростов-на-Дону – Москва» отказался надеть маску, его удалось выпроводить из самолета только после вмешательства ОМОНа, информирует Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

«По предварительным данным, 26 июня 2020 года примерно в 7.20, пассажир рейса «Ростов-на-Дону – Москва» 1979 года рождения, неоднократно проигнорировав законные требования экипажа надевать защитную лицевую маску, отказался добровольно покидать борт воздушного судна», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Командир судна составил акт о снятии пассажира, на борт прибыли сотрудники транспортной полиции, но их требования не убедили пассажира покинуть самолет. После этого правоохранители были вынуждены вызвать ОМОН.

«Несмотря на прямое неповиновение и физическое сопротивление, злоумышленника вывели из салона и доставили в дежурную часть», – отметили в СК.

Организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В октябре 2019 года двух пассажиров рейса «Новосибирск – Пхукет» не пустили в самолет из-за неадекватного поведения.