 

Росатом приступил к строительству второго блока АЭС «Аккую» в Турции

26.06.2020, 21:48, Новости дня

В Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Донмез сообщил, что заложен фундамент второго блока, который «будет введен в эксплуатацию в течение года после первого». Начинается «установка опорного кольца защитного корпуса энергоблока».

Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

Гендиректор «Аккую Нуклеар» (входит в Росатом) Анастасия Зотеева сообщила, что строительно-монтажные работы проводятся на двух блоках одновременно.

На первом «завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава», ведется подготовка к «монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки». Также «идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов».

На втором блоке «завершается бетонирование обеих фундаментных плит».

Кроме того, «на третьем блоке идут плановые буро-взрывные работы».

В 2018 году президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкара запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / США задержали двоих обвиняемых в помощи при побеге Гона из Японии

13.06 / В Париже манифестанты забросали полицейских петардами

19.06 / В НБУ заявили, что “некие Робин Гуды” предлагают искусственно разогнать инфляцию

08.06 / Прирост заболеваемости коронавирусом в РФ шестые сутки не поднимался выше 2%

15.06 / Пожар и утечку топлива в московском парке проверит прокуратура

27.05 / Правоохранительный комитет Рады соберется на внеочередное закрытое заседание из-за изнасилования в Кагарлыке

14.05 / Захарова оценила состояние «миропорядка» после заявлений НАТО и Bloomberg

26.06 / Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

02.06 / Похмелкин предложил отказаться от кода регионов в российских автономерах

11.04 / Стало известно о плане правительства по поддержке экономики России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска