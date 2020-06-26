Экономика: Как Германия может спасти “Северный поток – 2” от США

26.06.2020, 21:30, Новости дня

Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России.

Германия готовит ответные меры на случай, если США все-таки введут новые санкции против «Северного потока-2, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Агентство ссылается на внутренний документ Минэкономики ФРГ, в котором говорится, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Ущерб может быть серьезным – над трубопроводом работали около 670 компаний из 25 стран. Агентство предполагает, что в ответ на эти действия правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям с Евросоюзом.

Предыдущие санкции были введены в декабре 2019 года, однако в начале июня в сенат США был внесен новый законопроект против «Северного потока-2». Сегодня конгрессмены США представили еще один законопроект, который также уточняет и расширяет санкции в отношении российского трубопровода.

Германия крайне возмущена такими нападками на проект, в который вложились в том числе немецкие и другие европейские компании.

Недавно глава комитета Бундестага ФРГ по энергетике Клайс Эрнст предложил ЕС в качестве ответной меры на санкции США против «Северного потока-2» ввести пошлины на сжиженный природный газ из США, а также санкции против сенатора США, который инициировал эти ограничительные меры.

Какой же ответ в реальности Германия может дать США, если санкции будут введены? Что у немцев припрятано в рукаве?

«Пока Германия максимум, что сделала – это отказалась ехать на саммит. Но это решение совпало с распространением коронавируса, поэтому до конца непонятно, насколько большую роль сыграла в этом вопросе ситуация с «Северным потоком-2», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

До сих пор немецкие и европейские компании и политики смирно выполняли все санкции со стороны США – и в отношении Ирана, и в отношении Венесуэлы.

Европейцы перестали покупать иранскую нефть, и вести какие-либо дела с Венесуэлой.

Желание Германии инициировать ответ на американские санкции на уровне Евросоюза выглядит еще более сомнительным, чем на национальном уровне.

«Ввести пошлины на американский СПГ – это серьезный удар по намерениям Вашингтона сделать ЕС своей кормовой базой. В течение последних двух лет экспорт СПГ из США растет, по всей Европе построены огромные терминалы для приема и хранения сырья. Выжить с этой территории конкурентов, Россию, в первую очередь, – главная задача американского бизнеса и администрации», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Однако Германия не может принять такое решение единолично. «Контрсанкции против США на уровне ЕС должны утвердить все члены союза, как это видно на опыте по продлению антироссийских санкций. Достаточно всего одной европейской стране выступить против, и в тот же день санкции против РФ будут сняты, чего все же не происходит. Точно так же при утверждении ответных санкций против США достаточно одной европейской стране проголосовать против, и они не будут введены. Мне сложно представить, что Польша или Прибалтика проголосует за санкции против Америки», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Польша не скрывает своего подчиненного положения американской политике в борьбе за поставку газа в Европу – все действия польского правительства в последние годы направлены на то, чтобы лишить РФ возможности поставлять сырье в ЕС, напоминает Деев.

«ЕС в этом плане являются заложниками бюрократических процедур, которые не позволяют европейцам принимать собственные решения. Более того, эта ситуация показывает зависимость ЕС от США и недостаток суверенитета», – говорит Игорь Юшков.

Поэтому у Германии останется один вариант – ответить на санкции США на национальном уровне. Но здесь возникает другая проблема. Как Германии тягаться с США? По опыту торговой войны США с Китаем понятно, что американцы не оставят немецкий ответ без внимания, и нанесут очередной удар, а потом еще и еще. «Это будет как снежный ком. Но экономика Германии – это не экономика Китая. У Поднебесной намного больше сил для противостояния с США, чем у Германии в потенциальной торговой войне», – указывает Юшков.

Поэтому, по его мнению, когда США примут новые санкции против «Северного потока-2», это вызовет бурю возмущения в Германии, но никаких реальных ответных мер немцы не предпримут, даже заградительных пошлины на импорт СПГ на национальном уровне ждать не стоит. Максимум на что может сподобиться Германия – это отказаться от решения строить новые СПГ-терминалы, которые дадут возможность закупать американский СПГ. Собственно, немцам эти терминалы без надобности, но это был некий компромисс для американцев.

Торговая война с США гораздо более рискованное предприятие, которое принесет Германии больше экономических потерь, чем отказ от «Северного потока-2»,

считает Игорь Юшков.

В «Северный поток-2» вкладывались частные европейские компании. И стать акционерами оператора трубы им помешала Польша, поэтому, по сути, их участие свелось к предоставлению Газпрому кредитов. «Поэтому не факт, что европейские партнеры Газпрома потеряют свои инвестиции. Потому что кредиты, скорее всего, придется отдавать в любом случае», – не исключает эксперт.

Проблем с газом в самой Германии без этого газопровода не возникнет. Так как для собственных нужд немцы получают российский газ по первому «Северному потоку», а также по газопроводу «Ямал-Европа». «Северный поток-2» для Германии – это транзитный газопровод. Она хочет стать крупнейшим распределительным хабом, когда почти весь российской газ проходил бы через Германию. Это увеличивает значимость Германии в Европе. Она могла бы стать своего рода гарантом энергетической безопасности в ЕС. Плюс, пусть и небольшие, транзитные деньги», – говорит Юшков. Но все несравнимо, например, с потерей американского рынка сбыта для немецкой продукции, чем Вашингтон активно шантажирует всех, кто не согласен с его линией.

Зачем же Германия надувает щеки и грозит США ответными мерами сейчас? В этом есть резон.

После введения санкций немцы уже мало что могут сделать, поэтому им остается действовать именно сейчас, пока законопроект в США еще обсуждается, дорабатывается и может быть переписан.

«Немцы пытаются сейчас пролоббировать текст закона, который был бы максимально мягким по отношению к «Северному потоку-2», чтобы на выходе закона санкции были скорее формальными, повторением прошлых ограничений. Что будет на выходе в законе во многом зависит от этой лоббисткой работы», – говорит Юшков.

Он считает, что немцам удастся убрать из текста закона санкции, которые могли бы затронуть их госслужбу и их инфраструктуру на берегу. «В нынешнем законопроекте запрещено обслуживание трубопровода, а немцы должны этого делать для обеспечения безопасности. Получается, что госслужба попадает под санкции», – поясняет эксперт. Плюс санкции вводятся против портов, которые обслуживают суда, помогающие строительству «Северного потока-2», что также бьет по немецкой инфраструктуре и портовому бизнесу.

При этом, круг компаний, которые попадают под санкции, по его словам, скорее всего, будет расширен по сравнению со декабрьскими ограничениями. Например, кроме судов-трубоукладчиков под удар попадут суда-снабженцы и другие, а также страховые компании.

Однако Газпром, судя по всему, готов к тому, что его дочки – владельцы судов – могут попасть под американские санкции. И строительство «Северного потока-2», которое уже завершено на 97%, будет доведено до логичного завершения, несмотря на это.

Конечно, США смягчат закон о санкциях против «Северного потока-2» не по доброте душевной. Германии придется дать что-то взамен. Разменной монетой может стать компромисс по военной линии.

Дональд Трамп грозит вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, потому что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша уже предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя все расходы – порядка 1,5-2 млрд долларов.

«Торг идет за рынки сбыта. США шантажирует Европу сокращением контингента НАТО, что актуально, учитывая сокращение собственных вооруженных сил в Европе. А также экономическими санкциями, что крайне важно для Германии, так как рынок США является главным для ориентированной на экспорт экономики Германии», – указывает Деев.

«Возможно, Германия предложит компромисс. Например, согласится оставить американские войска на своей территории, и увеличит взносы в НАТО, чего так давно добивается Трамп. В обмен Вашингтон смягчит санкционный закон против «Северного потока-2». Полностью отменить санкции уже не получится», – заключает Игорь Юшков.

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