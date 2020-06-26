 

Пакистан выразил протест Индии после перестрелки в Кашмире

26.06.2020, 21:30, Новости дня

Пакистан выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире, говорится в заявлении пакистанского МИДа.

«Высокопоставленный индийский дипломат был вызван (…) в МИД Пакистана, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля. (…) В результате стрельбы 25 июня тяжелые ранения получил один мирный житель», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

«Только в 2020 году Индия нарушила режим прекращения огня 1 тыс. 487 раз, (…) Подобные бессмысленные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года. Полное игнорирование прав человека и международных норм еще больше ухудшает напряженную обстановку [между двумя государствами], а также создает угрозу миру и безопасности в регионе», – добавили в МИД Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил на мероприятии, приуроченном к Международному дню в поддержку жертв пыток, где раскритиковал политику Индии на подконтрольной Нью-Дели части Кашмира.

Политик утверждает, будто в индийской части Кашмира «мужчины, женщины и дети (…) регулярно встречаются с применением в отношении них оружия, сексуального насилия, физическими, психологическими пытками». Он призвал международное сообщество «привлечь Индию к ответственности».  Хан заявляет, что ситуация ухудшилась в премьерство Нарендры Моди.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией по вопросам Кашмира. Американский президент заявлял,  что Пакистану нужно «сократить напряженность» и «умерить риторику с Индией» в вопросе «ситуации в Джамму и Кашмире».

Напомним, в конце октября 2019 года на месте штата Джамму и Кашмир в Индии создали две союзные территории. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.



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