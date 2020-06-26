В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками

26.06.2020, 21:30, Новости дня

Более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе. Порядка 1,2 тыс. инфицированных после лечения полностью избавились от всех последствий, связанных с COVID-19.

«Значительное увеличение числа излечившихся пациентов – более двух тыс. связано с решением правительства ОАЭ сделать его бесплатным для всех пациентов с COVID-19 среднего и высокого риска, принятым после получения подтверждения эффективности лечения стволовыми клетками при отсутствии каких-либо серьезных побочных реакций – аллергии или внезапных летальных исходов, а также осложнений со стороны легких», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Уточняется, что во время первых испытаний метода продолжительность госпитализации пациентов с коронавирусом сократилась с 22 дней до шести по сравнению с теми пациентами, которые получали стандартное лечение.

При этом вероятность выздоровления пациентов с коронавирусом, получавших стволовые клетки, менее чем за семь дней была в 3,1 раза выше, чем у других.

Таким образом, эмиратские ученые запатентовали разработанное средство и планируют попробовать его в лечении других респираторных заболеваний, в том числе астмы и муковисцидоза.

Ранее ученые из ОАЭ разработали лазер, с помощью которого можно выявить наличие у человека коронавирусной инфекции. При этом новый лазерный тест может использоваться при массовых проверках, а также выдавать результат в течение нескольких секунд. Они уточнили, что их изобретение может появиться на рынке в течение нескольких месяцев.