 

Мнение: Рубашка эрцгерцога Фердинанда

26.06.2020, 21:25, Разное

Венский музей военной истории https://www.hgm.at/ выставил на обозрение окровавленную рубашку эрцгерцога Фердинанда, которую он носил в день убийства Гаврилой Принципом 28 июня 1914 года.
Так как ее состояние достаточно ветхое, выставляют ее как правило на непродолжительные периоды времени, в основном, в связи с датами связанными с началом Первой мировой войны, спусковым крючком которой и послужила смерть Фердинанда.

Сама рубашка ныне представляет собой артефакт с первой кровью той войны, за которой последовали миллионы смертей.

Источник: Colonel Cassad



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