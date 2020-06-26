Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

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26.06.2020, 21:16, Новости дня

Истребитель Су-30 Черноморского флота поднимался в воздух для перехвата американских самолетов над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны.

«Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Экипаж истребителя определил самолеты как Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

После вылета российского истребителя американские самолеты изменили направление в сторону от российской границы.

В четверг сообщалось, что истребители F-22 ВВС США «перехватили» два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски.

До этого истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н американских ВВС над Охотским морем.



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